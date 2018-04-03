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Başarı hikayeleri kariyer günlerinde

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Başarı hikayeleri kariyer günlerinde
Öğrenci Dekanlığı tarafından, iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrenciler ile iş dünyası arasında bir köprü kurulması amacıyla düzenlenen kariyer günleri başladı. Bahar Dönemi sonuna kadar devam edecek olan Kariyer Günleri çerçevesinde farklı meslek gruplarından iş insanları öğrencilere tecrübelerini ve başarı hikayelerini aktaracak. Kariyer günlerinin ilk etkinliğine, tıp alanındaki tecrübelerini aktarmak üzere Op. Dr. Banu Çiftçi konuk oldu. Çiftçi 'Hekimlik Sanatı' üzerine bir konuşma yaparak, geleceğin hekim adaylarına tavsiyelerde bulundu.
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