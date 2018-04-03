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Bir günlüğüne çakı gibi asker

’ta down sendromlu Ahmet Can Gülep’in asker olma hayali, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un girişimleriyle gerçek oldu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Bir günlüğüne çakı gibi asker
'ta down sendromlu gencin asker olma hayali gerçek oldu. 'Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında, özel bir rehabilitasyon okulundaki arkadaşlarıyla ziyaret ettikleri Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a, down sendromlu 16 yaşındaki Ahmet Can Gülep asker olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Okumuş, Can'ın hayalini gerçekleştirmek için İlçe Jandarma Komutanlığıyla görüştü. Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte Gülep, giydiği askeri üniformasıyla 1 günlük askerlik heyecanı yaşadı. Belediye Başkanı Okumuş, Ahmet Can ile Down Sendromlular Günü'nde tanıştıklarını, asker olmak istediğini belirttiğini söyledi. Gülep için İlçe Jandarma Komutanlığındaki görevlilerle görüştüğünü belirten Okumuş, "Komutanlıktaki arkadaşlarımız misafir etti. Bir gün de olsa askerlik heyecanını yaşadı. Üniformayı da kendisine hediye ettik" dedi.
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Bir günlüğüne çakı gibi asker
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