Çalışanlara yönelik motivasyon gecesi

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus'ta 25'den fazla ülkeye ihracat yapan Berdan Cıvata çalışanları düzenlenen motivasyon gecesinde doyasıya eğlendi. Berdan Cıvata kurucusu Hasan Şemsi, 39 yıllık deneyimi ile dünya pazarında yer alan Berdan Cıvata'nın yepyeni hedeflere emin adımlarla ilerlediğini söyledi. 200'ün üzerinde çalışanının katıldığı motivasyon gecesinde Berdan Cıvata Genel Müdürü Zeynep Şemsi Aysalar, çalışanlarının özverisiyle Türkiye'nin en önemli bağlantı elemanları üreticisi konumuna ulaştıklarını dile getirdi. Çalışanların doyasıya eğlendiği gecede başarılı çalışmalarından dolayı ayın personeli seçilen 8 çalışana ödül verildi. Gecede en girişimci, en sempatik, en başarılı, en yardımsever, en politik, en sabırlı, en güler yüzlü çalışanlar belirlendi ve geleneksel pasta kesildi.