Demir: İyi şeyler yapmaya çalıştık

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'a 2-0 mağlup olan Gaziantep
spor'un teknik direktörü Faik Demir Boluspor'un çok zorlu bir rakip olduğunu belirterek, "Boluspor takımını biliyorduk. Zorlu bir maç bizi bekliyordu. Biz haftalar önce ligden düşmüştük" dedi. Karşılaşmanın 38. saniyesinde çok bariz hata nedeniyle gol yiyerek 1-0 geriye düştüklerini anlatan Demir, "Daha sonra 2 tane pozisyon bulduk. Golleri bulabilirdik. Tabii ki deneyim ve tecrübe biraz daha ön plana çıkıyor bu tür maçlarda. İlk yarı zaman zaman basit hatalar yaptık. İkinci yarı biraz daha istekli ve arzuluyduk. Futbol adına iyi şeyler yapmaya çalıştık" dedi.