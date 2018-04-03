Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Demir: İyi şeyler yapmaya çalıştık

Demir: İyi şeyler yapmaya çalıştık

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Demir: İyi şeyler yapmaya çalıştık
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'a 2-0 mağlup olan spor'un teknik direktörü Faik Demir Boluspor'un çok zorlu bir rakip olduğunu belirterek, "Boluspor takımını biliyorduk. Zorlu bir maç bizi bekliyordu. Biz haftalar önce ligden düşmüştük" dedi. Karşılaşmanın 38. saniyesinde çok bariz hata nedeniyle gol yiyerek 1-0 geriye düştüklerini anlatan Demir, "Daha sonra 2 tane pozisyon bulduk. Golleri bulabilirdik. Tabii ki deneyim ve tecrübe biraz daha ön plana çıkıyor bu tür maçlarda. İlk yarı zaman zaman basit hatalar yaptık. İkinci yarı biraz daha istekli ve arzuluyduk. Futbol adına iyi şeyler yapmaya çalıştık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demir: İyi şeyler yapmaya çalıştık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN