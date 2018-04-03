Ekmekte fiyat aynı gramaj farklı

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'da ekmek ve ekmek çeşitlerinin fiyat aralıkları yeniden belirlendi. Ekmeğe zam yapılmadı ancak gramajı düşürüldü. İsrafı önlemek amacıyla hayata geçirilen yeni uygulamaya göre daha önce 250 gramı 1 liraya satılan ekmeğin, 200 gramı 1 liraya satılacak. Antakya Fırıncılar Odası Başkanı Nasrettin Bucak, ekmek ve ekmek çeşitlerindeki değişiklikle israfın önüne geçilmeye çalışıldığını belirtti. Oda Başkanı Bucak, "İsrafı önlemek amacıyla artık ekmek 200 gram üretilecek. Ekmekte taban 200 gram oldu, ekmek artık bunun altında bir gramajla satılamayacak. Daha düşük gramajda yapılan ekmek olursa bunu yapan fırına cezai işlem uygulanacak" dedi. İsrafa karşı gramajın düşürülmesinin yerinde bir karar olduğunu belirten Bucak, "Bunun yanı sıra fırıncı ve unlu mamuller açmak için bazı şartlar konulması gerekiyor. Her önüne gelen unlu mamuller ve fırın açıyor. Antakya'da 400 fırın var. Artık yeni fırın ruhsatı verilmemesi lazım" dedi.