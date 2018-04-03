Elbistanspor BAL’a yükseldi

BUGÜN NELER OLDU

1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off final maçında Elbistanspor, Türkoğlu Belediyespor'u 2-1 yenerek şampiyon olup Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. Final maçı, 12 Şubat Stadyumu'nda oynandı. Çok sayıda taraftarın izlediği maç büyük çekişmeye sahne oldu.Türkoğlu Belediyespor maçını 2-1 kazanarak şampiyon oldu.Aldığı kupayla taraftarlarını selamlayan Elbistanspor Teknik Direktörü Mutlu Doğan, bundan sonraki hedeflerinin 3. Lig olduğunu söyledi.