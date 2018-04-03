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Elbistanspor BAL’a yükseldi

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Elbistanspor BAL’a yükseldi
1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off final maçında Elbistanspor, Türkoğlu Belediyespor'u 2-1 yenerek şampiyon olup Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. Final maçı, 12 Şubat Stadyumu'nda oynandı. Çok sayıda taraftarın izlediği maç büyük çekişmeye sahne oldu. Elbistanspor, Türkoğlu Belediyespor maçını 2-1 kazanarak şampiyon oldu. BAL'da Kahramanmaraş'ı temsil etmeye hak kazanan Elbistanspor'un şampiyonluk kupasını TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç verdi. Aldığı kupayla taraftarlarını selamlayan Elbistanspor Teknik Direktörü Mutlu Doğan, bundan sonraki hedeflerinin 3. Lig olduğunu söyledi.
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Elbistanspor BAL’a yükseldi
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