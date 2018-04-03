Eşini öldürmek için cezaevinden kaçtı

Ankara'da
Ayaş Cezaevi'nde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yatan bir kişi, başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü eşini öldürmek için geldiği Adana
'da polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri İbrahim B.'nin cezaevinden kaçtığını ve Adana'ya geleceğini belirledi. Başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ve onunla birlikte gittiğini ileri sürdüğü eşi Fatma B.'yi öldürmek için cezaevinden firar ettiği tespit edilen İbrahim B.'nin yakalanması için polis alarma geçti. POLİSLER ÖNLEM ALDI
Hem kadının adresinde hem de hükümlünün kaçtıktan sonra gidebileceği yerlerde önlem alındı. Polis yaptığı çalışmada hükümlünün bir araçla D-400 karayolunu kullanarak Adana'ya giriş yapmak üzere olduğunu tespit etti. Karayolunda pusu kurarak aracı bekleyen ekipler, bir süre sonra hükümlünün bulunduğu aracı durdurmak istedi. Ancak hükümlü polisi görünce kaçtı. Kısa süren kovalamanın ardından firari hükümlü yakalandı. İbrahim B.'nin, "Namusumu temizlemek için kaçtım" dediği öğrenildi.