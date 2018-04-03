Gençler kötü görüntünün üzerini boyayla kapattı

Adıyaman Belediyesinin katkıları, Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile Adıyaman Kent Konseyi çevre bilincine dikkat çekecek bir etkinlik gerçekleştirdi. Adıyaman'ın merkezinde ve vatandaşların en uğrak yerlerinden birisi olan Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesinin duvarları boyanarak kötü görüntüden kurtarıldı.

Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, öğrenciler ve okul idarecileri katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, "Gençlerimize ve toplumumuza çevre bilincini aşılamak için böyle bir etkinlik düzenliyoruz.

Daha güzel bir Adıyaman daha güzel bir çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak için Adıyaman'ın simgesi ve en merkezi yerinde bulunan Hısn-ı Mansur Kalesi yani Adıyaman Kalesinin duvarlarındaki çirkin yazıları boyayarak yok etmek için çalışıyoruz. Belediye sürekli olarak bu duvarları boyuyor ancak bazı bilinçsiz kişiler buraları yine kirletiyor.

Görüntü kirliliğine neden oluyor. Bizim amacımız bu güzellikleri korumak ve çevremizi temiz tutmak. Bu etkinliğimize katılan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman Anadolu Lisesi, Adıyaman Lisesi öğrencilerine tebrik ediyorum" diye konuştu.

