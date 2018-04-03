Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hatay zirvede

zirvede

Ligde liderlik koltuğuna oturan spor, şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Teknik adam İlhan Palut, “Bu saatten sonra zirveyi bırakmayacağız” dedi

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Hatay zirvede
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta spor, deplasmanda oynadığı maçta Kocaeli Birlikspor'u 6-1 yenerek zirveye oturdu. Ligin bitimine beş hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştıklarını belirten teknik direktör İlhan Palut, takımının 29. haftada 65 puanla liderlik koltuğuna oturduğunu belirterek, "Lig sonuna kadar burayı bırakmayacağız" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI
Teknik adam Palut, futbolcularının çok iyi bir çıkış yakaladığını belirterek, "Artık ligin son maçlarını oynuyoruz. Heyecan dorukta. Kocaeli Birlikspor karşısında iyi bir futbol oynadık ve sonuca farklı gittik. Taraftarlarımızdan şampiyonluk yolundan yanımızda olmalarını istiyoruz. Birlik ve beraberlikle mutlu sona ulaşabiliriz" diye konuştu.

SARIYER HAZIRLIKLARI
Bu hafta sonu sahalarında Sarıyer ile karşılaşacak olan bordo-beyazlı takım hazırlıklarına başladı. Takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik adam Palut, "Güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Bundan sonra kolay maç yok. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay zirvede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN