Hatay zirvede

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatay
spor, deplasmanda oynadığı maçta Kocaeli Birlikspor'u 6-1 yenerek zirveye oturdu. Ligin bitimine beş hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştıklarını belirten teknik direktör İlhan Palut
, takımının 29. haftada 65 puanla liderlik koltuğuna oturduğunu belirterek, "Lig sonuna kadar burayı bırakmayacağız"
dedi. TARAFTARA ÇAĞRI
Teknik
adam Palut, futbolcularının çok iyi bir çıkış yakaladığını belirterek, "Artık ligin son maçlarını oynuyoruz. Heyecan dorukta. Kocaeli Birlikspor karşısında iyi bir futbol oynadık ve sonuca farklı gittik. Taraftarlarımızdan şampiyonluk yolundan yanımızda olmalarını istiyoruz. Birlik ve beraberlikle mutlu sona ulaşabiliriz"
diye konuştu. SARIYER HAZIRLIKLARI
Bu
hafta sonu sahalarında Sarıyer ile karşılaşacak olan bordo-beyazlı takım hazırlıklarına başladı. Takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik adam Palut, "Güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Bundan sonra kolay maç yok. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanıp yolumuza devam edeceğiz"
dedi.