İhracat rakamları memnuniyet verici

Gaziantep
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yapılan ihracat mart ayında yüzde 2,2 oranında arttı. Yılın ilk 3 aylık ihracatının ise yüzde 4,3 arttığına vurgu yapan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Hiç durmadan büyümeye, üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam edeceğiz" dedi. Konukoğlu, 2018 yılı mart ayında 612 milyon 307 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti. Ocak-Mart 2018 dönemine bakıldığında Gaziantep'in ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artışla 1 milyar 675 milyon 675 bin dolar olduğu söyleyen Adil Sani Konukoğlu, "İhracattaki başarısı gün geçtikçe artan, dış ticaret rakamlarında bölgenin lideri olan bir Gaziantep var. Sanayicilerimizi, azimli ve inançlı çalışmaları sayesinde edinilen bu rakamlardan dolayı tebrik ederim" dedi.