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Kademe yarışları sona erdi

Spor Toto Kulüpler Arası U16-U18 Yürüyüş Ligi 1. Kademe Yarışları ’de yapıldı

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Kademe yarışları sona erdi
Spor Toto Türkiye Yürüyüş Ligi'nde 2018 sezonunun ilk etabı 'de yapıldı. Yürüyüşte geçen ay yapılan Türkiye Şampiyonası'nın Spor Toto Yürüyüş Ligi'nde 2018 sezonunun ilk yarışması, U16 ve U18 yaş gruplarında yapıldı. Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nin yanındaki parkurda gerçekleşen yarışmalara toplam 92 yürüyüşçü katıldı. U16'da 3 kilometre üzerinden yapılan ligin ilk kademe yarışlarını kızlarda Ayşenur Buse Günalan, erkeklerde ise Hamza Bayraktar kazandı. İlk kademe sonunda Batman Petrolspor, hem kızlarda hem erkeklerde liderliğe yerleşti. U18 kızlarda Ankara PTT Spor'dan Evin Demir yarışı kazanırken, Adıyaman Tarımspor takım sıralamasında ilk sırayı elde etti.

Erkeklerde ise Umut Temel, 21:40'lık derecesiyle ipi göğüslerken, takımı Mardin Zergan Spor'u da zirveye taşıdı. Yarışmaların ardından podyuma çıkan atlet ve takımlara madalya ve kupaları verildi.
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