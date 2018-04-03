Kademe yarışları sona erdi

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Ligi'nde 2018 sezonunun ilk etabı Mersin
'de yapıldı. Yürüyüşte geçen ay yapılan Türkiye Şampiyonası'nın Spor Toto Yürüyüş Ligi'nde 2018 sezonunun ilk yarışması, U16 ve U18 yaş gruplarında yapıldı. Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nin yanındaki parkurda gerçekleşen yarışmalara toplam 92 yürüyüşçü katıldı. U16'da 3 kilometre üzerinden yapılan ligin ilk kademe yarışlarını kızlarda Ayşenur Buse Günalan, erkeklerde ise Hamza Bayraktar kazandı. İlk kademe sonunda Batman Petrolspor, hem kızlarda hem erkeklerde liderliğe yerleşti. U18 kızlarda Ankara PTT Spor'dan Evin Demir yarışı kazanırken, Adıyaman Tarımspor takım sıralamasında ilk sırayı elde etti.
Erkeklerde
ise Umut Temel,
21:40'lık derecesiyle
ipi göğüslerken,
takımı
Mardin Zergan
Spor'u da zirveye
taşıdı.
Yarışmaların
ardından podyuma
çıkan
atlet ve takımlara
madalya ve
kupaları verildi.