Kızkalesi’nde deniz keyfi erken başl

Mersin
'in Erdemli ilçesinde sıcak havayı fırsat bilerek UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi sahiline gelenler denize girdi. Hava sıcaklığının 20 dereceyi aştığı ilçede, güneşli hava dolayısıyla bazı vatandaşlar sahilde gezinti yaptı, bazıları ise nisan ayında denize girmenin ve güneşlenmenin keyfini yaşadı. PLAJ VOLEYBOLU
Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, bu yıl turizm sezonunun erken başladığını söyledi. Sahillere gelenlerin denize girdiğini belirten Çalışkan, sezondan umutlu olduklarını dile getirdi. Mayısta uluslararası bir plaj voleybolu etkinliğine ev sahipliği yapacaklarını da anlatan Çalışkan, "Çok sayıda ülkeden sporcular Kızkalesi'nin altın kumsalında ter dökecek. Bu turnuva bölgenin özellikle de Kızkalesi'nin yurt dışında tanıtımına büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.