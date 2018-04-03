Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Köyler hizmete doyacak

ler e doyacak

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, bu yaz döneminde lerin yol, su ile diğer lerin yapılması için canla başla çalışacaklarını söyledi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 12:09
Köyler hizmete doyacak

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş İHA'ya ziyaretinde yaptığı açıklamada, Geçen yıl yol yapımı ile ilgili sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "106 kilometre yolun ihalesini yaptık, alan firma hükümlülüğünü yerine getiremediği için ihale iptal oldu. Asfalt malzemesi dolara endeksli olduğu için maliyetleri de arttı. Bu nedenle bu yıl gerekli çalışmaları yaparak yollarımızı asfalt yapacağız. Suyu az olan lerde sondaj çalışmalarımız sürüyor. Kilit taşı çalışmalarını bilindiği üzere büyük ölçüde bitirdik. Bu yaz dönemini iyi değerlendirip köylerimize alanında büyük mesafeler alacağız. Bize çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza, hükümetimize, valimize, milletvekillerimize, AK Parti yönetimine ve çalışmaları ile bizlere destek veren özel idare personeline ve değerli çalışma arkadaşlarım il genel meclisi üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Köyler hizmete doyacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN