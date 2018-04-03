Melih ABİ: Yolda yürümek için artık insanlar çizme giyecek

Celalettin Sayhan İlkokulu'nun karşısındaki yol sorununu daha önce yazmıştım.

Galiba sesimizi yeterince duyuramadık.

Yağmur yağdığında burası göl oluyor kardeşim.

Ayıp olmazsa insanlar çizme giyip geçecek.

Nedeni ise daha önce kanalizasyon bağlantısı vardı,

Yapılan bir inşaat nedeniyle kanalizasyon kapandı.

Şimdi suyun akar yeri kalmadı.

Ferah Apartmanı'nın hemen önü.

Kapatılan veya kapanan kanalizasyon şebekesinin yeniden açılması lazım.

Neredeyse diz altına kadar su birikiyor.

Kuruma aşamasında çamur oluyor.

Yapın şurayı, insanlar rahat etsin.

***

Mobilyacılar Sitesi'nin içerisine yakışmıyor



Yüreğir'de Mobilyacılar Sitesi içi.

Maalesef hayvanlar ekilen çimlerde yayılıyor.

O çimler oraya görsellik olsun diye ekilmiş.

Kaldırımı bir güzel de yemyeşil yapmışlar.

Ama çoban uzağa gitmeye üşenmiş herhalde.

Fotoğraf çeken okurumuz yorumu bana bırakmış.

İnanın yazacak çok şey var.

Hele bu mevsimde hayvanları otlatacak o kadar çok yer varken.

Her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği sitede böyle bir görüntü hoş değil.