Niğde’den Suriye’ye 10 tır dolusu yardım

Niğde
liler, Suriye'de Mehmetçiğin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile Esad zulmü ve terörden kurtarılan Afrin ve çevresinde yaşayan Suriyeli ihtiyaç sahipleri için 10 tır dolusu yardım gönderdi. IHH tarafından organize edilen kampanya sonucunda Bozköy halkı 7 tır patates topladılar. Niğde Belediyesi de temel ihtiyaç malzemesi içeren 3 tır hazırladı. Tırların Suriye'de bulunan ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi için tören düzenlendi. Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törende Mehmetçik için dualar edildi. Törene Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, IHH yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Yardım tırları daha sonra Suriye'ye doğru yola çıktı. Niğde IHH Başkan Yardımcısı Şaban Koç, "Zulüm duruncaya kadar yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. Yapılan duanın ardından yardım tırları Suriye'ye doğru yola çıktı.