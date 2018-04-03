‘Önceliğimiz esnafa yeni sanayi sitesi’

BUGÜN NELER OLDU

Madeni Sanatkarlar, Tornacılar, Kaynakçılar Esnaf Odası başkanlığına Veysel Bulat seçildi. Seçimde Veysel Bulat ile Zekeriya Keskin yarıştı. Dostluk havası içinde geçen seçim sonucunda daha önceki yönetimlerde de başkan yardımcılıkları yapan Veysel Bulat 544, Zekeriya Keskin ise 314 üyenin oyunu aldı. Rakibine 230 oy fark atan Veysel Bulat başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkan Abdülselam Mortepe'nin elini öperek yeni görevine başlayan Bulat, "Bugüne kadar yapılmayanları yapmak için bu göreve talip olduk ve bunu da başardık. Hedefimiz ilk önce afet riski ilan edilen Karşıyaka Sanayi Çarşısı'nı dağıtmadan devlet destekli sanayi sitesine kavuşturmak. Daha sonra üyelerimizi sık sık ziyaret ederek sorunlarına çözüm bulmak" dedi. Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Memduh Gözübatık, Mehmet Sonel, Ertuğrul Doğan, Necdet Şendağ, Duran Aslan, Uğur Ünal, Ahmet Yar, Muammer Aytunç, Kubilay Şengül, İhsan Yalım ve Koray Yetişgen.