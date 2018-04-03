Şehitler anısına türkü dinletisi

Mersin
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Anamur ilçesinde şehitler anısına Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde türkü dinletisi düzenledi. Anlam yüklü türkülerin öğretmenlerce seslendirildiği gecede farkındalık oluşturan sahnelere de yer verildi. Gecede Anamur Milli Eğitimi Müdürü İlyas Mercan da şiir okudu. Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin de katıldığı etkinlikte türkü dinletesini hazırlayan Anamur Belediyesi Konservatuarı Öğretim Görevlisi Ferhat Yakar ve Müzisyen Güner Parlak'a plaket verildi.