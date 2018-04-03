Stadyumun yerine kent meydanı

Gaziantep
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yıllarca futbolun kalbinin attığı Kamil Ocak Stadyumu yerini, sosyal bir alana bırakacak. Dönemin spordan sorumlu Devlet Bakanı Kamil Ocak tarafından 44 yıl önce yaptırılan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı başındaki stat, geçen yıl Gaziantep Arena'nın hizmete sunulmasıyla atıl duruma düştü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, stadın bulunduğu bölgeyi faydalı bir alana dönüştürmek için çalışmalar yapıyor. 100 DÖNÜMLÜK ALAN
Stadın yıkılmasıyla elde edilecek alanda caminin yanı sıra kütüphane ve gençlerin de yararlanacağı sosyal alan oluşturulması planlanıyor. Halkın görüş ve önerileri doğrultusunda eyleme dönüşecek tasarım, yaklaşık bir ay içerisinde vatandaşların beğenisine sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 100 dönümlük kent meydanının, daha yaşanabilir olması adına tasarım yaptıklarını söyledi. Alleben Göleti'ndeki suyun depolanıp, bu meydanda görsele dönüştürüleceğini ifade eden Şahin, "Meydana bir cami yapılacak. Bu camiyi, sosyal camiye dönüştürerek, içerisinde kütüphane oluşturarak, gençlerin istifade edeceği bir meydan tasarımı projemiz var. Proje, bir ay içerisinde şekillenecek. Ondan sonra halkımızla paylaşacağız. Görüş ve önerileri doğrultusunda da bu tasarımı eyleme dönüştüreceğiz. Toplumun tüm kesimlerini içene alacak kapsayıcı kuşatıcı bir kentsel tasarım üzerinde çalışıyoruz. Çünkü şehirler meydanlarıyla ünlüdür" diye konuştu.