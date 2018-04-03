Zapspor’dan kaynaşma yemeği

Bir lokantada verilen kaynaşma ve dayanışma yemeğine Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Futbol İl Temsilcisi Adnan Aykut, Zapspor Futbol Kulübü 2. Başkanı Hayrettin Timur, Takım Yöneticisi Cemal Özdemir, Teknik Direktör Mikail Özdemir, İş adamı Nezir Vural ve oyuncular katıldı.

Sıcak bir ortamda geçen yemekte Zapspor yöneticileri, Hakkari takımlarıyla kaynaşmak amacıyla bu tür etkinlikleri her zaman yapmak istediklerini ifade ederek, yemeğe iştirak eden herkese teşekkür ettiler.

