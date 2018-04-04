5 kardeşten üçü epilepsi hastası

BUGÜN NELER OLDU

Ceyhan ilçesinde 7 yaşındaki İkra Sürmeli, doğuştan yakalandığı epilepsi hastalığından kurtulup tedavi olmak için hayırseverlerden yardım bekliyor. İlçeye bağlı Kaltakiye Mahallesi'nde ikamet eden Sakine Sürmeli, 26 yıl önce teyzesinin oğlu Abdulbaki Sürmeli ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 5 çocuğu oldu. Çocuklarından 3'ünün epilepsi hastası olduğunu belirten anne Sürmeli, "Çocuklarım epilepsi hastası. Doktorlar yakın akraba evliliği nedeniyle çocuklarımın engelli olduğunu söylüyor. En küçük kızım İkra epilepsi hastası olması nedeniyle hareketsiz kalıyor. Kızımın her türlü bakımını ben yapıyorum" dedi. Eşi Abdulbaki Sürmeli'nin kayıplara karıştığını ve nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Sürmeli, "Çok çaresizim, ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen birileri sesimizi duysun. Bir hayırseverin uzatacağı yardım elini bekliyorum" diye konuştu. Engelli ve yatalak hasta olan en küçük kızı İkra'ya baktığı için aldığı bin 40 lira bakıcı maaşıyla geçinmeye çalışan anne Sürmeli şunları söyledi: "Çocuklarımın tedavisini yaptıramıyorum. Ev kiramı bile ödeyemez oldum. Eşimin borcundan dolayı evime haciz geldi. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur birileri sesimizi duysun."