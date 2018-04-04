Abdülrezzak Türbesi imece ile yenilendi

Adana
'nın Seyhan ilçesine bağlı 4 mahallenin orta noktasında bulunan harabe durumdaki türbe, yüzlerce mahallelinin gönüllü olarak çalıştığı imece usulü ile yepyeni bir görünüme kavuştu. Seyhan Nehri kıyısındaki türbenin çevresi ise mesire alanı olarak düzenlendi. Hayırsever Mehmet Güven'in katkıları ile yenilenen türbenin inşaatında çalışan yüzlerce mahallelinin ortaya koyduğu birliktelik, toplumsal dayanışmaya örnek oldu. YÜZLERCE KİŞİ ÇALIŞTI
Birbirine komşu olan Mürseloğlu, Durmuşlu, Dervişli, Karayusuflu mahallelerinin sakinleri, Seyhan Nehri kıyısında bulunan Abdülrezzak Türbesi'nin yenilenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması için hayırsever Mehmet Güven'den yardım istedi. Gerekli tüm malzemelerin temini ile mahallelere çağrı yapıldı. Kısa süre içinde çevre mahalle sakinlerinin de desteği ile inşaatta yüzlerce kişi bir arada gönüllü olarak çalışmaya başladı. BİNA YAPILDI
Bakımsız küçük bir kulübe şeklinde olan türbe yerine, yeni bir bina yapılırken, çevresinde ise ziyaretçilerin piknik yapabilecekleri güzel bir mesire alanı haline getirildi. Dervişli Mahallesi Muhtarı Ali Can Aygül, "Türbenin çok sayıda ziyaretçisi vardı. Eski kulübede tavan akıyordu, demirler görünüyordu. Küçük bir tadilat işi büyük bir imeceye dönüştü. Kısa süre içinde yüzlerce kişi gönüllü olarak burada çalışmaya başladı. Türbe ve çevresi yepyeni bir görünüme kavuştu" dedi.