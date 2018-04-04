Adana uzlaştırmada Türkiye üçüncüsü

ADANA
Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, Türkiye geneli uzlaştırma rakamlarına göre en başarılı 3'üncü il olarak Adalet Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, tüm uzlaştırmacıları tebrik ederek, "Bu başarı hepimizin. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu uzlaştırmalarla toplumsal barış ve dayanışma örnekleri sergilenmiş, yüzlerce dosyada mağdurların zararları giderilmiştir" dedi. YÜZDE 60 UZLAŞMA
500'ü aşkın uzlaştırmacının kayıtlı olduğu Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda 2017 yılında, büroya gelen dosyaların yaklaşık yüzde 60'ında uzlaşma sağlandı. LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, Sakatlar Derneği gibi kurumlara bağış yapma, kitap okuma, diş yaptırma gibi uzlaşmalarla sonuçlanan 5 bin 468 dosyada taraflar el sıkışarak mahkemeye gitmeden anlaştı. Adana Adliyesi de bu rakamla, İzmir ve Bursa'dan sonra 3'üncü oldu. Başarılı olan adliyelere İstanbul'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törende ödül verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Uzlaştırmadan Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Kalkan ile başarılı birçok uzlaştırmaya imza atan Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi Müslüm Deniz Alagöz ödüle layık görüldü. Türkiye 3'üncüsü olan Adana ekibi, ödülünü İstanbul Valisi Vasip Şahin'in elinden aldı.