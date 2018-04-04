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Anlamlı günde özel buluşma

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Anlamlı günde özel buluşma
Bilyoner.com lideri Yakın Doğu Üniversitesi'nin melekleri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Basketbolcular 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli çocuklar ve aileleri ile buluştu. Spor salonunda gerçekleşen etkinlikte özel çocuklarla sohbet edip basketbol oynayan oyuncular güzel bir günün altına imza attı.

MAÇA DAVET ETTİLER
Basketbolcular, "Bizim için çok güzel bir buluşma oldu. Yaşadığımız mutluluğu anlatmaya kelimeler yetmez. Bu tür sosyal sorumluluk içeren projelerde her zaman varız ve var olmaya devam edeceğiz. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü gerçekten önemli" diye konuştular. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Yakın Doğulu oyuncular onları maça da davet etti.
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Anlamlı günde özel buluşma
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