Babaanne ile torunun eğitim seferberliği

KAHRAMANMARAŞ'TA
yaşayan 70 yaşındaki Nuriye
Şahan, torunuyla aynı okulda
okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.
Yaşadığı köyde okul olmaması
nedeniyle okuyamayan 4 çocuk
ve 16 torun sahibi Nuriye Şahan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
öncülüğünde yurt genelinde
başlatılan okuma yazma seferberliği
kapsamında, torununun
eğitim gördüğü Süleyman Şah
İlkokulunda açılan kursa katılarak
okuma yazma öğrenmeye başladı.
Babaannesiyle aynı okula giden 6
yaşındaki İshak Şahan da derslerinden
arta kalan zamanlarda babaannesine
kitap okutuyor.