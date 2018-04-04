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Babaanne ile torunun eğitim seferberliği

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Babaanne ile torunun eğitim seferberliği
KAHRAMANMARAŞ'TA yaşayan 70 yaşındaki Nuriye Şahan, torunuyla aynı okulda okuma yazma öğrenmeye çalışıyor. Yaşadığı köyde okul olmaması nedeniyle okuyamayan 4 çocuk ve 16 torun sahibi Nuriye Şahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında, torununun eğitim gördüğü Süleyman Şah İlkokulunda açılan kursa katılarak okuma yazma öğrenmeye başladı. Babaannesiyle aynı okula giden 6 yaşındaki İshak Şahan da derslerinden arta kalan zamanlarda babaannesine kitap okutuyor.
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Babaanne ile torunun eğitim seferberliği
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