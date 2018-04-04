Başkan Yeni’den kongre teşekkürü

AK
Parti Adana
İl Başkanı Fikret Yeni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Adana 6. Olağan Kongresi sonrası teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Yeni mesajında, "Yüreğir Spor Salonu'na sığmayıp salon dışını miting alanına çeviren muazzam kalabalık halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde kongremizi gerçekleştirdik. Bizleri onurlandıran başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize ve bayram havası oluşturan tüm AK Parti camiamıza, yol arkadaşlarımıza ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da hep birlikte, millete hizmet yolunda yürümeye, hep birlikte büyük milletimize hizmet etmeye, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.