‘Bugün çok mutluyuz milletimiz bir olmuş’ Bozyazılı şehidin Yıldız Namdar eşi herkesi ağlattı: “Bizim ödediğimiz bedeller, bayrağın onurla dalgalanması, ezanın susmaması içindi. Çok şükür, bugün Türk milleti bir bütün olmuş”





ÖDENEN BEDELLER…

Törende konuşan şehit Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirterek, "Ama bugün mutluyuz. Mutluyuz ki bizlerin ödediği bedeller Türkiye Cumhuriyeti'nin var olabilmesi içindi. Bizim ödediğimiz bedeller, Türk bayrağının onurla dalgalanması içindi. Bizim ödediğimiz bedeller, ezanın susmaması içindi. Çok şükür, bugün şahit oluyoruz ki Türk milleti bir bütün olmuş. Türk milleti şehitlerinin uğruna canlarını feda ettiği değerlere sahip çıkıyor" şeklinde konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Mersin 'de Bozyazı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Bozyazı Şehitler Belgeseli'nin gösterimi yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, "Bu memleketi en çok seven, en çok bu vatanın bölünmemesi için, bu milletin bir olması için en çok fedakarlıkta bulunan kişidir. Onlar da başta şehitlerimizdir" dedi. Şehit eşi Yıldız Namdar'ın sözler ise herkesi ağlattı: Bugün mutluyuz. Çünkü bizlerin ödediği bedeller Türkiye Cumhuriyeti'nin var olabilmesi içindi. Türk bayrağının onurla dalgalanması, ezanın susmaması içindi. Çok şükür, bugün görüyoruz ki Türk milleti bir bütün olmuş." Anemurion Hotel'de düzenlenen törende söz alan Kaymakam Hayatı Taşdan ise, "Şehit yakınları ve gazilerimiz sizler bizlerin baş tacımızsınız. Şehitlerimizin bizlere emanetisiniz, gazilerimizde zaten başımızın tacı. Devletimiz şehit yakınlarına, gazilerimize mümkün olduğunca sahip çıkmaya onları mağdur etmemeye ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyor. Bizler de insan olarak millet olarak onları her zaman baş tacı ediyoruz ve etmeliyiz de. Milletin ağlamaması için onların yakınları ağladı" diye konuştu.Törende konuşan şehit Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirterek, "Ama bugün mutluyuz. Mutluyuz ki bizlerin ödediği bedeller Türkiye Cumhuriyeti'nin var olabilmesi içindi. Bizim ödediğimiz bedeller, Türk bayrağının onurla dalgalanması içindi. Bizim ödediğimiz bedeller, ezanın susmaması içindi. Çok şükür, bugün şahit oluyoruz ki Türk milleti bir bütün olmuş. Türk milleti şehitlerinin uğruna canlarını feda ettiği değerlere sahip çıkıyor" şeklinde konuştu.