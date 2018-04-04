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Emekli olan belediye işçileri Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Son açıklanan taşeron yasasıyla birlikte emekli olan Belediyesinin ulaşım hizmetindeki personelleri, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:16
Emekli olan belediye işçileri Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kutlu'nun çalıştıkları süre boyunca her zaman destekçileri olduğunu söyleyen 9 emekli personel, verdiği desteklerden dolayı Kutlu'ya, teşekkür etti. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise yaptığı konuşmada, taşeron yasasıyla birlikte on binlerce işçinin hayaline kavuştuğunu, bunların yanında emekliliği gelen personellerin de emekli olduğunu dile getirdi.

Kutlu, "Hükumetimiz tarafından taşeron işçilerimize sağlanan bu hak oldukça önemliydi. Bugün aileleriyle birlikte yüz binlerce vatandaşımız büyük mutluluk yaşıyor. Bundan dolayı hükumetimize ne kadar teşekkür etsek az olur. Bu yasadan sonra emekliliği gelen işçi kardeşlerimizde emekliliğe ayrılmak zorunda kaldı. Onlara da verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Emekli olan belediye işçileri Başkan Kutlu ile bir araya geldi
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