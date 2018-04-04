Gastronomi kentine bilişim desteği

Gaziantep
'in zengin gastronomi kültürünün bilişim teknolojileri ile desteklenmesi, yeni yazılım ve donanımların geliştirilerek şehrin tanıtımına katkıda bulunulması amacıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile Gastrobilişim Hackathon'u düzenlendi. İNOVATİF FİKİRLER
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler moderatörlüğünde, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram, Sahan Restoran Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, Gıda Koçu Yeşim Kaya ve Yazılımcı Daron Yöndem'in katılımıyla 'Gastronomi ve Bilişim' paneli gerçekleştirildi. 13 TAKIM HALİNDE 50 KİŞİ
Etkinlik teması ile ilgili tecrübe paylaşımların yapıldığı panelde program esnasında katılımcılara, temel ihtiyaçların yanı sıra gerekli teknik teçhizat, kırtasiye ekipmanları ve danışman desteği sağlandı. Çoğunluğu HKÜ ve Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinden oluşan katılımcılar, alanında uzman kişiler tarafından profesyonel iş hayatında karşılaşabilecekleri zorluklar ve fırsatlar hakkında da bilgilendirildi. 48 saat süren Hackathon'da 13 takım halinde 50 kişi yer aldı.