Geleneksel oyunlar çocuklarla yaşatılıyor

BUGÜN NELER OLDU

'da yapılan müsabakalarla sonaerdi.yarışmalarınyeni otoparkındafarklı okullardan 190 erkek, 158 kızolmak üzere toplam 348 öğrencinin katılımıylagerçekleştirildiğini söyledi.bilgisayar oyunlarına çok zaman ayırdıklarına, dört duvar arasına sıkışıp kaldıklarına dikkat çeken Bahadır, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı sanal alemin kirli dünyasından bir nebze uzaklaştırabilmek amacıyla, çocukluk dönemimizin eski oyunlarını gündeme taşıdık. Etkinlikte emeği geçen, maddi manevi bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Yapılan müsabakalar sonucunda küçüklerde Cebesoy İlkokulu birinci, Anadolu Efes İlkokulu ikinci, Şehit Murat Savaş Kale üçüncü, Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu dördüncü oldu.