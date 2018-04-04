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Geleneksel oyunlar çocuklarla yaşatılıyor

Geleneksel Çocuk Oyunları küçükler mendil kapmaca il birinciliği sona erdi. Müsabakalara 348 öğrenci katıldı

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Geleneksel oyunlar çocuklarla yaşatılıyor
Okullar Arası Gelensel Çocuk Oyunları Küçükler Mendil Kapmaca İl Birinciliği Adana'da yapılan müsabakalarla sona erdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, yarışmaların M1 Alışveriş Merkezi yeni otoparkında farklı okullardan 190 erkek, 158 kız olmak üzere toplam 348 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

'ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ'
Çocukların bilgisayar oyunlarına çok zaman ayırdıklarına, dört duvar arasına sıkışıp kaldıklarına dikkat çeken Bahadır, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı sanal alemin kirli dünyasından bir nebze uzaklaştırabilmek amacıyla, çocukluk dönemimizin eski oyunlarını gündeme taşıdık. Etkinlikte emeği geçen, maddi manevi bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Yapılan müsabakalar sonucunda küçüklerde Cebesoy İlkokulu birinci, Anadolu Efes İlkokulu ikinci, Şehit Murat Savaş Kale üçüncü, Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu dördüncü oldu.
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Geleneksel oyunlar çocuklarla yaşatılıyor
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