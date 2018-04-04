Geleneksel oyunlar çocuklarla yaşatılıyor

Okullar Arası Gelensel Çocuk Oyunları Küçükler Mendil Kapmaca İl Birinciliği Adana
'da yapılan müsabakalarla sona
erdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır
,
yarışmaların M1 Alışveriş Merkezi
yeni otoparkında
farklı okullardan 190 erkek, 158 kız
olmak üzere toplam 348 öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirildiğini söyledi. 'ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ' Çocukların
bilgisayar oyunlarına çok zaman ayırdıklarına, dört duvar arasına sıkışıp kaldıklarına dikkat çeken Bahadır, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı sanal alemin kirli dünyasından bir nebze uzaklaştırabilmek amacıyla, çocukluk dönemimizin eski oyunlarını gündeme taşıdık. Etkinlikte emeği geçen, maddi manevi bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Yapılan müsabakalar sonucunda küçüklerde Cebesoy İlkokulu birinci, Anadolu Efes İlkokulu ikinci, Şehit Murat Savaş Kale üçüncü, Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu dördüncü oldu.