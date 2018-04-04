Gözü yaşlı anne: En ağır cezaya çarptırın

Adana
'da Kandemir Yaluk'un (23) öldürülmesiyle ilgili aynı aileden 7 kişi ve tetikçinin 'Tasarlayarak öldürme, azmettirme, suçluyu kayırma, suç delillerini gizleme' suçlarından yargılanmasına devam edildi. Tetikçi Harun Erdem (51), "Ben öldürdüm. Diğer sanıklar suçsuz" derken, Kahraman ailesi sanıkları "Bizim olayla ilgimiz yok" dedi. Acılı anne Aysel Yaluk ise sanıkların hepsinin olayın içinde olduğunu söyleyerek, en ağır cezaya çarptırılmalarını istedi. KIZ YÜZÜNDEN
Olay, 14 Mayıs 2016 tarihinde gece yarısı Mahfesığmaz Mahallesi 79083 Sokak'ta meydana geldi. Annesi Aysel Yaluk ile gece gezmesinden dönen üniversite öğrencisi Kandemir Yaluk, apartmanın bahçesinde silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Polis, yaptığı soruşturmada talihsiz gencin 8 yıl arkadaşlık yaptığı S.Y. adlı kız yüzünden öldürüldüğünü belirledi. DAVA AÇILDI
Gözaltına alınan S.Y.'nin erkek arkadaşı ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Muhammet Emin Kahraman (21), babası Hüseyin (45) annesi Gülesin Kahraman (44) ile tetikçi Harun Erdem tutuklandı. Onlara yardım etmekle suçlanan kız kardeşleri ve enişteleri serbest bırakıldı. İddianamede, kız arkadaşının kendisinden ayrılıp, eski sevgilisi ile görüşmesini hazmedemeyen gencin ailesi ile birlikte plan yapıp, tetikçi tuttukları belirtildi. İFADE DEĞİŞTİRDİ
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada Kahraman ailesi fertleri suçlamaları reddetti. Poliste azmettirildiğini anlatan Harun Erdem mahkemede ifade değiştirerek cinayeti kendi istediği ile işlediğini öne sürdü. Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.