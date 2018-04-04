Harika çocuklar ÇDSO sahnesinde buluşuyor

ÇUKUROVA
Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO
) tarafından 'Genç kuşak solistleri' konseri verilecek. Oğuzhan Kavruk şefliğinde gerçekleştirilecek konserde genç müzisyenlerden piyanoda Cem Esen, kemanda Merve Nur Uslu ve klarnette Kayahan Karaca yer alacak. Programda Prokofiev'in "Keman Konçertosu No.1", Rossini'nin "Klarnet için Tema Varyasyonlar" ve Mozart'ın "Piyano Konçertosu No.20" eserleri Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Konser 6 Nisan Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda izlenebilecek.