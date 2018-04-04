Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Harika çocuklar ÇDSO sahnesinde buluşuyor

Harika çocuklar sahnesinde buluşuyor

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Harika çocuklar ÇDSO sahnesinde buluşuyor
ÇUKUROVA Devlet Senfoni Orkestrası () tarafından 'Genç kuşak solistleri' konseri verilecek. Oğuzhan Kavruk şefliğinde gerçekleştirilecek konserde genç müzisyenlerden piyanoda Cem Esen, kemanda Merve Nur Uslu ve klarnette Kayahan Karaca yer alacak. Programda Prokofiev'in "Keman Konçertosu No.1", Rossini'nin "Klarnet için Tema Varyasyonlar" ve Mozart'ın "Piyano Konçertosu No.20" eserleri Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Konser 6 Nisan Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda izlenebilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Harika çocuklar ÇDSO sahnesinde buluşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN