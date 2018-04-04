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İki grubun kavgasını ayıran kişinin otomobili taşlandı

’ın Gölbaşı ilçesinde iki grubun kavgasına müdahale eden uzman çavuşun otomobili zarar gördü.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:09

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim mahallesi Göl Caddesi üzerinde iki grubun kavga ettiğini gören uzman çavuş Ü.E kavgayı ayırmak istediği sırada üniversite öğrencilerinin olduğu grubun saldırısına uğradı. Uzman çavuşun otomobili taşlandı. Saldırıda otomobilde maddi zarar meydana geldi. Uzman çavuş Ü.E hafif şekilde yaralanırken çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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İki grubun kavgasını ayıran kişinin otomobili taşlandı
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