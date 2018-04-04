İlçeyi saran koku zeytinyağı atığı

Mersin
'in Silifke ilçesinde yaşayanların yaklaşık 1 aydır şikayetçi olduğu kokunun nedeni ortaya çıktı. Vatandaşı canından bezdiren kokunun, zeytin işleme fabrikalarından geldiği, zeytinyağı atığı olan prinanın doğaya salınması sonucu kokunun oluştuğu belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün incelemesinin arından, Silifke Organize Sanayi Bölgesi'nde kokuya neden olan bir işletmenin faaliyetleri durduruldu. SABAH Güney'in 24 Ocak 2018'de gündeme getirdiği sorunun üzerinden 2 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen vatandaşları rahatsız eden kokunun önüne geçilemedi. Rahatsızlığını sosyal medya üzerinden dile getirenlerin sayısının artması üzerine yetkililer bir açıklama yaparak konunun araştırıldığını söylediler. Bu arada bazı vatandaşlar ısrarla kokunun zeytinyağı atığı olduğunu dile getirerek işletmeler hakkında işlem yapılmasını istediler. TONLARCA ATIK
Zeytin sezonu olan kış döneminde Silifke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki prina fabrikasının tonlarca atığı Göksu Deltası Kuş Cenneti'ne kadar uzanan kanala bıraktığının anlaşılmasının ardından fabrika inceleme altına alındı ve para cezasına çarptırıldı. Kış boyunca kanala bırakılan atığın yağan yağmurların ardından tekrar koku saldığı tahmin edilirken, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir yaptığı açıklamayla akıllardaki soru işaretlerini giderdi. FAALİYETLERİ DURDURULDU
Kaymakam Cinbir yaptığı açıklamada, "Silifke'de kent üzerinde hissedilen kötü kokuyla ilgili olarak şikayetlerden haberdar olur olmaz Mersin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden araştırma yapmasını istedik. Kokunun OSB'deki bir işletmenin bacasından çıktığı tespit edildi. İşletmenin faaliyeti derhal durduruldu. Fabrikanın baca sistemine ilave yapılması ve gereken donanım ekleninceye kadar faaliyetten men edildi. Bazı fırınlar ve seralarda da prina yakıldığı dile getiriliyor. Bu konuda da ilgili belediye ve kurumlar nezdinde takip yapılmaktadır" dedi.