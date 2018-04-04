Iraklı hastalar şifayı Gaziantep’te buldu

Iraklı hastalar şifa bulmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı ile Dünyagöz Hastaneler Grubu arasında yapılan anlaşma kapsamında 12 Iraklı hasta, göz sağlığı için Gaziantep
'e geldi. Hastanenin Gaziantep Direktörü Gökçe Kaan Alan "Konuk ettiğimiz hastalarımızı sağlıklarına kavuşturduk. Tam donanımlı göz sağlığı hizmetlerimiz sayesinde, bölge halkının yanı sıra çevre ülkelerden gelen hastaların da tercihi olmak mutluluk verici" dedi. Yanlış teşhis ve tedaviler sebebiyle durumları ilerleyen ve ülkelerinde sorunlarına çözüm üretilemeyen hastaların tedavisini gerçekleştirdiklerini belirten Direktör Alan, "Hastanemize başvuran 12 Iraklı hastanın tedavilerini gerçekleştirerek görme seviyelerinin yükselmesini sağladık. Zorlu ameliyatlar geçirdiler. Başarılı altyapımız ve hekimlerimizin tecrübesi sayesinde, hastalarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. TEK GÖZÜ KURTARILDI
Irak'tan Gaziantep'e gelen Hussein Abed Challob'a yapılan müdahale hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hüseyin Öksüz, "Doğuştan göz kayması olan hastamız erken yaşta ciddi görme kayıpları yaşamaya başlamış. Irak'ta yapılan müdahalede, hastanın sol gözünün görebilmesi amacıyla sağ gözü alınmış. Retina yırtılması ve iltihaplanma vardı. Tedaviyi tamamladık. Şu anda hastamız iyileşme sürecinde" diye konuştu.