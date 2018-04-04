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yılın ilk yol çalışmasına başladı

’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından 2018 yılının ilk yol yapım çalışmalarına başlandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:12
Kahta Belediyesi yılın ilk yol çalışmasına başladı

Yol yapım çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "Her yıl kalitemizi artırarak yaptığımız asfalt ve parke çalışmalarımız bu yıl da hızla devam ediyor. Tüm yollarımızı ve cadde sokaklarımızı güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ediyoruz. Yol çalışmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden bütün ara sokaklar ve ana caddelerde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 yıl boyunca 18 mahallerimizde eşit mesafede çalışmalarımızı yürüttük. Bundan sonra da Kahta'ya hizmetlerimiz sürecektir. olarak 2018 yılın ilk yol çalışmasına Girne mahallesinde başladık. 2018 yılındaki hedeflerimiz arasında bulunan yol, asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarında yaklaşık olarak 200 bin metrekare asfalt, 26 ton sıcak asfalt çalışması yapılacaktır. Kilitli parke çalışmalarımızda ise 160 bin metrekare kilit parke taşı döşenecek" diye konuştu.

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Kahta Belediyesi yılın ilk yol çalışmasına başladı
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