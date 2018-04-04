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’ın tarafından engelli vatandaşlara hediye edildi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:25
Kahta Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla 20 engelli vatandaşa verilen yle alakalı açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, " olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında ve birlikte olacağız. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak bizim görevlerimizdendir. Engelli kardeşlerimizin bütün isteklerini karşılamak için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz. Kahta ilçemizde tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan 20 engelli kardeşimize 20 adet tekerlekli sandalye aldık. Tekerlekli sandalyeleri kendilerine ulaştırmak için Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan'a teslim ettik" diye konuştu.

Kahta Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ise, yapılan tekerlekli sandalye yardımlarından dolayı Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'a teşekkür etti.

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Kahta Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye
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