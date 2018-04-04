Kaymakam Sezik okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

Samsat ilçe merkezinde yaptırılan 5 okul inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Sedat Sezik, ilgililerden bilgiler aldı. Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5,5 şiddetindeki deprem dolayısıyla konteyner sınıflarda eğitimlerini sürdüren öğrenciler için inşa edilmekte olan okul inşaatlarının önümüzdeki eğitim ve öğretim yılının başında tamamlanacağını belirten Sezik, çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü söyledi. Sezik, "Samsat ilçemizde meydana gelen deprem dolayısıyla, ilçemizin genelinde olduğu gibi eğitim faaliyetlerimizde de sıkıntılar yaşandı. İlk önce çadırlarda, daha sonra ise konteyner sınıflarda eğitim gören çocuklar için zaman kaybetmeden okul inşaatlarına başlandı. İnşallah 2018-2019 eğitim öğretim yılının başından itibaren öğrencilerimiz daha sağlam, modern ve temiz bir ortamda eğitimlerini sürdürebileceklerdir. Bu zor günleri geride bırakıp, huzurlu bir hayata başlanması için bütün imkanları kullanmaktayız. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır" diye konuştu.

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