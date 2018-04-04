Melih ABİ: DSİ ormanında tuvaletler çok bakımsız ve kırık dökük

Havalar ısınıyor.

Parkların, piknik alanlarının tadı başladı.

Özellikle hafta sonları kendimizi piknik alanlarına atıyoruz.

Sonra yansın mangallar, keyif bizim.

Çocuklarımız yeşil alanda tüm enerjilerini boşaltıyor.

Adana DSİ Ormanı da insanların akınına uğrayan bir yer.

Herkes orada, adeta panayır gibi oluyor.

Fakat iyi gitmeyen bir durum var.

Gidenler tuvaletlerin berbat durumda olduğunu söylüyor.

İnsanlar ihtiyaçlarını giderecek temiz bir ortam arıyor.

Bakımsızlıktan tuvaletler çok kötü hale gelmiş.

Musluklar kırık dökük, çoğunda hiç yok.

Lavabolar aynı şekilde kırılmış.

Yapın şuraları kardeşim, gerekirse ücretli yapın ama temiz olsun.

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Eski park yanındaki kanalın çevresine korkuluk konulsun



Tarsus kent merkezinden geçen su kanalının çevresinin korkulukla kapatılması gerekiyor.

Halk Eğitim Merkezi karşısından tarihi Tarsus Parkını takip ederek, Kültür Merkezi yanından ve Tarsus Lisesi önünden geçtikten sonra Mersin Caddesi'ne ulaşan su kanalının üzerinin kapatılması şart.

Fadime Aydıncıklı, "Yapılamıyorsa, çevresine demir korkuluk konulmalı, ayrıca bazı bölümlere de yayaların karşıdan karşıya geçmesi için köprü konulmasını talep ediyoruz" diyor.

Caddenin sorumluluğunu üstlenen belediye burayı yapmalı.

Allah korusun bir terslik olursa bunun hesabını sorarlar…