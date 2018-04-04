Puduhepa ödülleri sahiplerini buldu

ADANA
Kültür ve Sanat Derneği tarafından 17.'si verilen PUDUHEPA Bilim-Sanat-Başarı ve Onur Ödülleri sahiplerini buldu. 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen törende Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halime Ömür Paksoy, Adana
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ahmet Karataş, Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Türkan Eşli ve Gazeteci Yazar Mustafa Özke ödüllerini aldı. Adana Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ayşe Meltem Baş, önceki başkan Nuran Terliksiz'i anarak başladığı konuşmasında, bu yıl 17'ncisi verilen PUDUHEPA ödüllerinin sahiplerinin büyük bir özenle belirlendiğini ve ödüllerin hak eden insanlara verildiğini vurguladı. Puduhepa araştırmalarının öncüsü Dr. Kazım Serdar Girginer de, Hitit kraliçesi Puduhepa'nın yaşadığı Tatarlı Höyük kazısının tamamlanmasının ardından bölgenin turist akınına uğrayacağını söyledi.