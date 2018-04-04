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Unuttuğu ölümüne neden oldu

’te ını evde unutan bir şahıs, çatıdan evine girmeye çalışırken beline bağladığı hortumun kopması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:43
Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu

Edinilen bilgiye göre, 'te Şahinbey İlçesine bağlı Vatan mahallesi 18 nolu sokakta 3 katlı evin en üst katında oturan Serdar Çelikay (25) ını evde unutunca akıllara durgunluk veren bir yöntemle evine girmeye çalıştı. Evin çatı katına çıkarak, vücuduna bahçe hortumu bağlayan genç, çatıdan sarkarak evin açık olan penceresinden içeri girmeye çalıştı. Çelikay, bağladığı hortumun kırılması üzerine yaklaşık 20 metreden yere çakıldı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Çelikayı'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından ise cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Kurumuna götürüldü.
Öte yandan olay yerine gelen Çelikay'ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

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Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu
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