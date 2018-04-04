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Yazar Hikmet Kızıl okumaya dikkat çekti

’ın Kahta Anadolu lisesinde ‘Niçin Okumak’ konulu program düzenlendi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:10
Yazar Hikmet Kızıl okumaya dikkat çekti

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa Edebiyatçı-Yazar Hikmet Kızıl, okumanın önemine dikkat çekerek ancak kitap okuyarak yarınların daha güzel olacağını söyledi. Okumanın, aklın bilek taşı olduğunu vurgulayan Kızıl, "Üniversiteye gittiğiniz zaman sizde inşallah öğrenci olmanın zevkini ve onurunu yaşayacaksınız. İnşallah yarınlarınız daha güzel olacak. Niçin okumak konulu program düzenliyoruz, okumak, aklın bilek taşıdır. Aklımızı keskinleştirmek istiyorsak okumamız gerekiyor. Bir araştırmada beynin sürekli kendini geliştirme kapasitesine sahip olduğu söyleniyor. Bu gelişme ise beynin içine bir şeyler atıldığında gerçekleşiyor" diye konuştu.

Edebiyatçı- Yazar Hikmet Kızıl, programdan sonra kitaplarını imzaladı.

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Yazar Hikmet Kızıl okumaya dikkat çekti
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