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Yenilenen araç filosu nitelikli hizmet veriyor

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, yol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, “Girilmedik sokak bırakmayacağız” dedi

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Yenilenen araç filosu nitelikli hizmet veriyor
Yüreğir'de yol çalışmaları yaz-kış demeden 7 ayrı noktada devam ediyor. Havutlu, Bahçelievler ve Akdeniz mahallelerinde asfalt kaplama devam ederken, 4 ayrı ekip ise yama çalışmalarını diğer mahallelerde sürdürüyor. Ekiplerin çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü belirten Başkan Mahmut Çelikcan, "Yenilediğimiz araç filomuzla hem köylerimize hem de mahallelerimize daha nitelikli hizmet götürüyoruz. Yüreğir'de girilmedik sokak bırakmadık" dedi. Karayolları'nda edindiği tecrübeleri Yüreğir için hizmete dönüştüren Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ilçede yol sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturduklarını belirtti. Sekiz yıllık görev sürelerinde yaptıkları yolların, 20 yılda yapılan yolun 2 katından fazla olduğuna dikkat çeken Çelikcan, bugüne kadar yaklaşık 750 bin ton asfalt, 650 bin metrekare kilitli parke ve 2 milyon metrekare sathi kaplama yapıldığını dile getirdi.
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Yenilenen araç filosu nitelikli hizmet veriyor
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