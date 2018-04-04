Zirve yarışında tam gaz devam

Adana
Demirspor'u penaltı golüyle 1-0 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdüren Gazişehir Gaziantep
'te bayram havası var. Teknik direktör Erkan Sözeri, takımlarını Süper Lig'e taşımak istediklerini söyledi. Sözeri, müsabakanın pazartesi günü oynanmasından dolayı taraftar sayısında azalma olduğunu ifade etti. Keyifli
bir maç ortaya koyduklarını kaydeden Sözeri, "Maç planlamalarının düzgün yapılması lazım. Takımımızı Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Oyuncularımız emek sarf ediyor" dedi. Karşılaşmanın zor olacağını bildiklerini aktaran Sözeri, "Böyle oynarsak güzel bir hikaye ile bu maratonu taçlandıracağız" diye konuştu.