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Zirve yarışında tam gaz devam

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Zirve yarışında tam gaz devam
Adana Demirspor'u penaltı golüyle 1-0 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdüren Gazişehir 'te bayram havası var. Teknik direktör Erkan Sözeri, takımlarını Süper Lig'e taşımak istediklerini söyledi. Sözeri, müsabakanın pazartesi günü oynanmasından dolayı taraftar sayısında azalma olduğunu ifade etti. Keyifli bir maç ortaya koyduklarını kaydeden Sözeri, "Maç planlamalarının düzgün yapılması lazım. Takımımızı Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Oyuncularımız emek sarf ediyor" dedi. Karşılaşmanın zor olacağını bildiklerini aktaran Sözeri, "Böyle oynarsak güzel bir hikaye ile bu maratonu taçlandıracağız" diye konuştu.
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Zirve yarışında tam gaz devam
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