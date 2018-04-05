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Akkuyu ’e enerji katacak

’de temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali tamamlandığında kentte yeni sektörler oluşacak, 10 bin kişilik istihdam olanağı sağlanacak

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
Akkuyu Mersin’e enerji katacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'dan katıldığı törenle Gülnar ilçesinde temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, için artı istihdam anlamına geliyor. İlk reaktörü 2023 yılında devreye alınacak olan santralin inşası sırasında ve hizmete alındıktan sonra oluşacak yan sanayilerle 10 bin kişinin istihdam edilecek olması, kentin işsizlik rakamlarının aşağı çekilmesinde başlı başına bir etken olacak. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli sahilinde atıldı. Ülkeye 6-8 milyar dolar katma değer getirmesi beklenen devasa yatırım Mersin'in ve bölgenin de önünü açacak. İşletme aşamasında 3 bin 500 kişinin çalışacağı projede, yan sanayi ve yeni sektörlerin oluşmasıyla 10 binden fazla kişi iş imkanına kavuşacak ve yüzde 80'i Türk olacak. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Akkuyu projesinin başlı başına istihdama çok önemli bir güç olacağını belirterek, "Mersin, ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir an yaşandı. Büyük bir heyecan içindeyiz. Bu devasa yatırım bölge ekonomisine de çok ciddi katkı sağlayacak. Pek çok sektörün gelişmesine, yeni sektörlerin oluşmasına katkı sağlayacak. Bu Mersin ve Türkiye'mizin gururudur" dedi. Güvenlik konusu zaman zaman gündeme getirildiğini belirten Bakan Elvan, "Özellikle Rus yetkililerle görüştüğümde, Rusya'daki en modern nükleer santralinden daha modern bir nükleer santral inşa ediyoruz. Son derece güvenli bir nükleer santral, en ufak bir tereddüt oluşmayacak bir yatırım. 100 yıl yaşayacak bir nükleer santral. O açıdan en ufak kaygımız yok. Bölgenin sosyoekonomik gelişimi açısından ise değer katacak bir yatırım" diye konuştu.
Emine Konuk (Öğretmen 25): Santralin ülkemiz ve bölgemiz için çok büyük bir yatırım ve şans olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke ve bu yönde ilerliyor. Gelişmiş bütün ülkeler nükleer enerjiye geçmiş durumda. Bu hem hızlı enerji üretimi hem de temiz enerji demek. Ayrıca işsizlik oranında düşme sağlayacağını düşünüyorum.
Şeyma Nur Güven (Öğrenci 23): Ülkemiz ve Mersin için önemli bir yatırım. Bölgemize yeni iş sahalarının açılması ve istihdamın artması olarak bakıyorum. Yeni açılan iş sahalarında istihdam artırmak adına yeni projeler yapılacaktır. Bu bölgemiz için faydalı bir proje olarak görüyorum.
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Akkuyu Mersin’e enerji katacak
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