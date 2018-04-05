Antepli gurbetçiden yattığı kliniğe bağış

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Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine bağlı Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evine bağış yapan Bahattin Salman için plaket töreni düzenlendi. Bahattin Salman'ın palyatif ünitesi bünyesinde tedavi görmesinden dolayı, hazırlanan plaket GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin tarafından eşi Sakine Salman'a verildi. Almanya'da yaşayan Bahattin ve Sakine Salman çifti, "Memleketimizin bu güzide hastanesine ufakta olsa bir katkıda bulunmuş olmamız bizi de çok mutlu ediyor" dedi. Başhekim Zengin, "Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi'mize yapmış oldukları bağıştan dolayı Bahattin-Sakine Salman çiftine teşekkür ederiz. Onların bu duyarlı tutumları bizi ziyadesiyle mutlu etti" diye konuştu.