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Baraj 40 puan

Ateş çemberine girmek istemeyen spor ve , kurtuluş rotasını çizdi. Rakiplerinin birbirleriyle oynayacak olması avantajı bulunan takımların 40 puana ihtiyacı var

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
Baraj 40 puan
Spor Toto 1. Lig'de son beş haftaya girilirken spor ve teknik adamları kalemi defteri eline alarak hesap kitap yapmaya başladı. Ligde 37 puanla 12 sırada yer alan turuncu-beyazlı ekip ile 34 puanla 13. sıradaki yerini koruyan mavi-lacivertli takım tehlikeli bölgeden bir ön önce uzaklaşarak son maçlarda ecel teri dökmek istemiyor. Kurtuluş reçetesi ise için bir, Adana Demirspor için iki galibiyete bakarken, kümede kalma barajı 40 puan olarak belirlendi.

ADANA AVANTAJLI
Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ligden düşmesi kesinleşirken, üçüncü takımın hangisi olacağı merak konusu. Bu girdabın içerisine girmek istemeyen Adana takımlarının en büyük avantajı küme düşme potasında yer alan rakipleri Eskişehirspor, Samsunspor ve Denizlispor'un birbirleriyle oynayacak olması. İkili averajda da rakiplerine üstünlük sağlayan Adana takımları buna rağmen kabus yaşamak istemiyor.

BU HAFTA GAZİANTEP
Lige büyük umutlarla başlayan ancak ikinci devrede üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzen Adanaspor, mavi –lacivertli ekibe göre avantajlı. Toros Kaplanları'nın Samsunspor karşısında aldığı üç puan kendisi kadar kardeş takımını da rahatlattı. Turuncu-beyazlılar ligde kalan beş haftada deplasmanda Gaziantepspor, evinde Boluspor, deplasmanda Elazığspor ve İstanbulspor ile oynayıp Eskişehirspor maçıyla taraftarına bu sezon veda edecek.

BEŞ MAÇIN ÜÇÜ EVİNDE
Maddi ve manevi anlamda sıkıntılı günler yaşayan Mavi Şimşekler'de ise futbolcuların yüreklerini otaya koyarak sahada mücadele etmesi Adana Demirspor ruhunu canlandırdı. Mavilacivertli ekip bu hafta evinde Grandmedical Manisaspor, deplasmanda Elazığspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altınordu ile oynayıp Ankaragücü ile başkentte karşı karşıya gelip ligi tamamlayacak. Şimşeklerin evinde oynayacağı üç maç dengeleri alt üst edecek.
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