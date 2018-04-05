Bilgievi öğrencilerinden Siirtli öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımı

Öğrenciler, kırtasiye malzemeleri ile en sevdikleri bir giyeceklerini eğitim gördükleri Kazım Karabekir Bilgievi'ne getirdi. Toplanan yardım malzemelerini elleriyle kutulayan öğrenciler, Siirt
'teki kardeşlerine sevgi notları yazmayı da ihmal etmedi. Öğrencilerin sevdikleri bir eşyalarından vazgeçerek, hiç tanımadıkları kardeşlerine göndermesi ise başta eğitimcileri olmak üzere aileleri tarafından takdirle karşılandı.
Öte yandan Bilgievi'nin duyarlı öğrencileri bu vesile ile kendileri için Bilgievleri açarak değerler eğitimi almalarını sağlayan Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür ettiler.