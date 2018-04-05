Canlı hayvanlar tarım fuarında

Adana
'da, canlı hayvandan, tarım ekipmanlarına, tohumdan fidyeye, tarımsal gıdadan danışmanlık firmalarına kadar ürün ve hizmetlerin sergileneceği, çiftçilerin traktörleri uygulama tarlasında test etme imkanı bulacağı 4. Çukurova Tarım Fuarı, yarın kapılarını açacak. ELKA Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç, 5-8 Nisan'da açık kalacak fuarın Çukurova Pamuk Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) Fuar Alanı'nda gerçekleştirileceğini belirtti. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Yamaç, "Bu yıl ağırlıklı olarak hayvancılık sektörüne yönelik hazırlanan fuarda, canlı hayvandan traktöre, ekipmana, tohumdan fideye, gübreye, tarımsal gıdadan danışmanlık firmalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sergilenecek. Birbirinden güzel süs tavukları, farklı ırklardan koyun, keçi ve inekler fuarda görücüye çıkacak" dedi.