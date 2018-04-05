Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Canlı hayvanlar tarım fuarında

Canlı hayvanlar tarım fuarında

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Canlı hayvanlar tarım fuarında
'da, canlı hayvandan, tarım ekipmanlarına, tohumdan fidyeye, tarımsal gıdadan danışmanlık firmalarına kadar ürün ve hizmetlerin sergileneceği, çiftçilerin traktörleri uygulama tarlasında test etme imkanı bulacağı 4. Çukurova Tarım Fuarı, yarın kapılarını açacak. ELKA Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç, 5-8 Nisan'da açık kalacak fuarın Çukurova Pamuk Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) Fuar Alanı'nda gerçekleştirileceğini belirtti. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Yamaç, "Bu yıl ağırlıklı olarak hayvancılık sektörüne yönelik hazırlanan fuarda, canlı hayvandan traktöre, ekipmana, tohumdan fideye, gübreye, tarımsal gıdadan danışmanlık firmalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sergilenecek. Birbirinden güzel süs tavukları, farklı ırklardan koyun, keçi ve inekler fuarda görücüye çıkacak" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Canlı hayvanlar tarım fuarında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN