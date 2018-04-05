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Coğrafyacıların buluşması

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Coğrafyacıların buluşması
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü, coğrafi arazi çalışmaları ve araştırmalarında bulunan Royal Holloway University of London Coğrafya Bölümü öğretim elemanları ile öğrencilerini ağırladı. Royal Holloway University of London Coğrafya Bölümü öğretim elemanları ile öğrencilerinin, YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şeniz Şensoy ve Öğretim Görevlisi Uzman Abdusselam Tanışman'ın davetiyle gerçekleştirilen buluşmada, farklı coğrafyalara mensup coğrafyacıların bir araya gelip kaynaşmasına olanak sağladığı belirtildi.
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Coğrafyacıların buluşması
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