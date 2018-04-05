Düğün ve asker evi yas evine dönmesin

Kahramanmaraş
'ta Afşin Kaymakamlığınca düğün, nişan ve asker uğurlama törenlerinde silahla rastgele ateş edilmesinin önüne geçmek amacıyla 'Düğün ve asker evi yas evi olmasın' projesi başlatıldı. Kaymakam Ali Edip Budan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rıdvan Tuncer ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Bahadır Taphasan'ın katılımıyla düzenlediği toplantıda, proje kapsamında sıkı bir denetim faaliyeti yapılacağını söyledi. Kutlamalarda silah kullanmanın sevinçle bağdaşmayan bir davranış olduğunu vurgulayan Budan, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü olarak ciddi tedbirler alacaklarını belirtti. Bahar aylarının başlamasıyla düğün, nişan ve diğer kutlamaların artacağı bir dönem yaşanacağına dikkati çeken Budan, "Amacımız maganda kurşunundan ölümlerin sona ermesini, vatandaşlarımızın en mutlu günlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak. Bu konuda vatandaşlarımıza da sorumluluk düşüyor" dedi.